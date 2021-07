Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" bardzo szybko przechodzą na kolejne etapy relacji. Są ze sobą zaledwie kilka miesięcy, a już razem zamieszkali. Obydwoje znaleźli się w Warszawie - on przeprowadził się z Rzeczowa, a ona z Trójmiasta. Okazuje się, że może się za tym kryć konkretny plan, który stopniowo udaje im się realizować - stwarzają sobie warunki do tego, by założyć rodzinę.

Basia z "Hotelu Paradise" znalazła materiał na męża

Basia z "Hotelu Paradise podczas odpowiedzi na pytania fanów na Instagramie podzieliła się bardzo szczerym wyznaniem. Gdy jeden z internautów był ciekawy, czy Krzysiek to dobry materiał na męża, ona stwierdziła, że nie tylko na męża, ale i ojca!

To zdecydowanie dobry materiał na męża, ale nie tylko, ponieważ na ojca również… - odpowiedziała Basia na Instagramie.

Nie od dziś wiadomo, że założenie rodziny to cel tej dwójki. Ale nie spodziewaliśmy się, że tak szybko będą chcieli spełnić swoje marzenia. Krzysztof z "Hotelu Paradise" ostatnio wspomniał zresztą, że chciałby uszczęśliwić ukochaną i dążyć do posiadania dziecka. Z poprzednim chłopakiem, Krystianem, się nie udało, bo wolał korzystać z życia w inny sposób - imprezując i spotykając się ze znajomymi.

"Hotel Paradise". Rozanielony Krzysztof rozmyśla o Basi po przebudzeniu

Wydaje się jednak, że Krzysztof, uznawany za ciepłego i bezproblemowego, może faktycznie być odpowiednią osobą, która będzie w stanie poświęcić się wychowaniu dziecka. Cóż - najważniejsze że para myśli podobnie. Mamy nadzieję, że jest świadoma tego, jaka to odpowiedzialność.