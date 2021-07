Już jesienią na antenie Polsatu będziemy mieli okazję obserwować na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" umiejętności zaproszonych do udziału w show gwiazd. Uczestnikami, których nazwiska do tej pory ujawniono, są: Oliwia Bieniuk, himalaista Denis Urubko, żona Sławomira - Kajra, znana z "Googlebox" Sylwia Bomba, blogerka Kinga Sawczuk, kojarzony z serialu "Gliniarze" aktor Piotr Mróz i lider zespołu Weekend - Radek Liszewski.

Kto teraz dołączył do tego zacnego grona? To popularny w sieci sportowiec, który może pochwalić się świetną formą. Motywuje innych do aktywności fizycznej, bo sam przemianę sylwetki rozpoczął dopiero po 60. roku życia.

Wojciech Węcławowicz - nowy uczestnik "Tańca z Gwiazdami"

Na oficjalnym profilu tanecznego show na Instagramie pojawił się post odkrywający wizerunek i nazwisko kolejnej gwiazdy. Przedstawiamy wam Wojciecha Węcławowicza.

Wojciech Węcławowicz, czyli popularny w sieci @fit_oldboy. Swoją przemianę sylwetki zaczął po sześćdziesiątce, a obecnie formy zazdroszczą mu nawet dwudziestolatkowie. W Internecie motywuje miliony Polaków, by zmienili swoje życie na lepsze - czytamy we wpisie producentów.

Realizatorzy programu twierdzą, że Wojciech jest odpowiednio przygotowany do tak mocnego wysiłku fizycznego, któremu będzie musiał poddać się na próbach.

O kondycję fizyczną Wojtka na naszym parkiecie jesteśmy spokojni - zapewniają.

Wojciecha Węcławowicza na Instagramie obserwuje ponad trzydzieści tysięcy użytkowników tej aplikacji. Z "bio" sportowca można wywnioskować, że ma 67 lat, zdobył srebrny medal na Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce i podwójne złoto podczas Halowych Mistrzostw Polski i nie zamierza na tym wcale poprzestać. Razem z synem, który również podziela pasję do sportu i ćwiczeń, prowadzi osobne konto w social mediach, a dodatkowo udziela się na platformie YouTube.

Myślicie, że dobrze poradzi sobie w tanecznej rywalizacji?

