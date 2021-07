Krystian i Basia wygrali trzecią edycję "Hotelu Paradise". Choć pozostali uczestnicy oraz widzowie wierzyli, że po zakończeniu emisji show będą razem, to tak się nie stało. Już dwa tygodnie później para postanowiła się rozstać. Była partnerka szybko odnalazła szczęście u boku innego kolegi z programu, Krzysztofa. Niedawno przyszła też pora na Krystiana, który związał się z kilka lat młodszą Oliwią Wiktorią. Nikt by się chyba nie spodziewał, że tak szybko pozna ona Basię.

REKLAMA

Zobacz wideo Krystian z "Hotelu Paradise" spędza czas z dziewczyną. Pokazał ją pierwszy raz

"Hotel Paradise 3". Krystian szczerze komentuje związek Basi i Krzysztofa

Basia i Krystian z "Hotelu Paradise" spotkali się. Zaprosili swoich partnerów

Basia i Krystian z "Hotelu Paradise" wybrali się na obiad w Trójmieście. Co prawda ich rozstanie nastąpiło już kilka miesięcy temu, a oni sami znaleźli nowych partnerów, nikt by się chyba nie spodziewał, że tak szybko zdecydują się na spędzenie razem czasu. Wydawać by się mogło, że spotkanie byłych i obecnych sympatii może być nieco krępujące. Można by tu nawet mówić o podwójnej randce, gdyby nie fakt, że towarzyszyli im także Simon i inny znajomy.

InstaStory Simona z 'Hotelu Paradise' instagram.com

"Hotel Paradise 3". Basia komentuje nowy związek Krystiana. Jest zazdrosna?

Pierwszy z nich pochwalił się ujęciem z restauracji. Obok siebie zasiedli Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" a naprzeciwko Krystian z Oliwią Wiktorią. Nie wiadomo co prawda, jak przebiegło spotkanie, ale sam fakt, że do niego doszło, jest dosyć zaskakujący. Wydaje się więc, że doniesienia o dobrych relacjach między Basią i Krystianem faktycznie są prawdziwe. Myślicie, że powtórzą wspólne wyjście?

Zobacz też: "Hotel Paradise". Jak Krzysztof zachowuje się w towarzystwie Krystiana? "Nie jestem krystaliczny"