Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w tym roku będą obchodzili już trzynastą rocznicę ślubu. Doczekali się razem dwojga dzieci – Adama i Heleny, którzy pojawiają się na instagramowych profilach rodziców. Tak było przy okazji, chociażby urodzin nastolatka. Aktorka upamiętniła je postem i relacją w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek świętuje dwunaste urodziny syna

Syn Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela skończył 8 lipca już 12 lat. Na InstaStories aktorka pochwaliła się urodzinowym tortem. Obok owocowo-czekoladowych dekoracji pojawiły się zapalone świeczki, które miał zdmuchnąć solenizant, a także imię chłopaka i jego wiek.

Gwiazda "M jak miłość" opublikowała również post dedykowany synowi. Pojawiło się na nim wspólne zdjęcie Cichopek oraz Adama. Aktorka z uśmiechem na twarzy tuliła swoją najstarszą pociechę. Nie mogła przy tym nadziwić się, jak szybko płynie czas, skoro dopiero co chłopak przyszedł na świat

Synku mój najdroższy! Dziś kończysz 12 lat! Jak? Kiedy? Przecież chwile temu się urodziłeś – pisała.

Dumna matka złożyła Adamowi wzruszające życzenia. Nie szczędziła mu ciepłych słów i zapewniała go o swojej miłości oraz o wsparciu, na jakie może liczyć jej syn.

Jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało, moim cudem. Bądź zawsze szczęśliwy, zdrowy, realizuj swoje marzenia. Zawsze będę Cię wspierać i kochać. Sto lat, Adasiu (ups sorry, Adamie) – zwróciła się do niego.

Po fotografią nie zabrakło urodzinowych życzeń dla syna Katarzyny Cichopek.

Super. Sto lat, Adaś

Wszystkiego najlepszego dla Adama

Samych szczęśliwości dla syna – wybrzmiało.

Jedna z osób zaczęła się jednak zastanawiać, czy syn aktorki ma własny profil, by odczytać to, co wszyscy do niego piszą. Aktorka zapewniła obserwatorkę, że wszystkie słowa przekaże swojej latorośli. Pojawiła się też dyskusja nad sensem przesyłania bliskim życzeń w postach urodzinowych, co robi wiele gwiazd. Cichopek została wzięta w obronę. Internautka tłumaczyła, że może być to doskonała pamiątka, do której Adam będzie miał okazję wracać po latach.