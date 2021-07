Iwona Węgrowska zdążyła przyzwyczaić już fanów oraz media, że z wyczuciem stylu nie ma zbyt wiele wspólnego. Z każdym kolejnym wyjściem zalicza kolejne wpadki, prezentując dziwne stylizacje. Do takich należy również ta ostatnia.

Iwona Węgrowska zabrała córkę na otwarcie parku rozrywki. Sama dobrze się bawiła. Stylizacja wulgarna

Iwona Węgrowska nie kryje zamiłowania do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej. Usta po raz pierwszy powiększyła, mając zaledwie 20 lata, jednak dopiero osiem lat później przyznała się do tego publicznie. Mówiąc w 2010 roku, że nie rozumie kobiet, które wstydzą się takich zabiegów, dodała, że specjaliści majstrowali także przy jej piersiach. Patrząc na najnowsze zdjęcia Iwony, śmiemy twierdzić, że fascynacja tego typu "upiększaczami" pozostała jej do dziś.

Iwona Węgrowska East News

Warto dodać, że na otwarciu nowego parku rozrywki w Rzgowie Iwona Węgrowska nie była sama. Zabrała ze sobą córkę Lilię, która 9 lipca będzie obchodzić szóste urodziny.

I choć widać, że gwiazda jest dziś bardzo szczęśliwa, zeszłe wakacje nie należały do najpiękniejszych. Najpierw poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka, po czym zakomunikowała, że poroniła.

Kiedy usłyszałam serduszko, byłam pewna, że nic złego się już nie wydarzy. Niestety serce Mojego Dziecka przestało bić. To dla mnie trudny moment i bardzo ciężko mi o tym pisać i mówić. Nie mogę się pozbierać od paru dni i nie mogłam już znieść pytań jak dzidziuś. To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne - napisała wówczas na Instagramie.

