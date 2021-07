W jednym z ostatnim wydań "Pytania na śniadanie" poruszony został temat doboru kostiumu kąpielowego dla kobiet plus size. Biorąca udział w odcinku modelka krytycznie odniosła się do tego, jak zostało to zajawione.

6 screen pytanienasniadanie.tvp.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl