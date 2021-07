Julia Wieniawa bez dwóch zdań kocha modę. Celebrytka może pochwalić się pokaźną kolekcją ubrań oraz dodatków i nigdy nie kryje radości, kiedy w jej kolekcji pojawi się nowa torebka albo nowa para butów. Nie bez powodu aktorka w nowym mieszkaniu ma ogromną garderobę, która wszystko pomieści. Ostatnio jednak Julia nie kombinowała ze stylizacją i wybrała zaledwie trzy elementy.

Julia Wieniawa zadała zagadkę modowo-kinową

Julia Wieniawa, nadając ze swojej prywatnej sali do ćwiczeń, którą ma we własnym domu, opowiedziała obserwatorom o nowych strojach do ćwiczeń jej marki. Fani celebrytki skupili się nie tylko na tym, co mówi, ale też na tym, jak wygląda. Wieniawa miała na sobie krótki top w łososiowym kolorze, szorty w kolorze ciemnego jeansu i czarny pasek do spodni.

Ta prosta i idealna na upały stylizacja nie jest przypadkowa. Julia, wybierając poszczególne elementy, inspirowała się strojem Baby z filmu "Dirty Dancing". To jedna z ulubionych produkcji Wieniawy, o czym kilka razy wspominała w sieci, a także miała okazję zatańczyć w "Tańcu z Gwiazdami" do utworu z tego filmu. Na stylizację aktorki zwróciła uwagę jedna z jej obserwatorek.

Look a'la Baby z "Dirty Dancing"! - napisała w prywatnej wiadomości.

Wieniawa niezwykle ucieszyła się, że ktoś zauważył, że się zainspirowała. Udostępniła wiadomość od fanki i odpisała na nią.

Totalnie! Ale hit, że to wyczuliście. Taka była moja inspiracja w doborze kolorów! Mówiłam Romie, że mega chciałabym taki kolor, jak miała Baby w scenie na schodach - napisała.

Wy też domyślilibyście się, że strój celebrytki nawiązuje do filmu "Dirty Dancing"?

Julia Wieniawa Instagram/juliawieniawa

