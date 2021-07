Pod koniec czerwca na Netfliksie pojawiły się wszystkie odcinki kultowego już programu randkowego "Too Hot To Handle". Mimo że zostały wyemitowane dopiero teraz, były kręcone ponad pół roku temu. Produkcja ujawniła, którym parom udało się pozostać w związkach. Jedną z nich możecie być zaskoczeni!

Które pary z "Too Hot To Handle" są nadal razem?

Zarówno Marvin, jak Melinda z "Too Hot To Handle" potwierdzili, że nie są razem. Odległość okazała się zbyt dużą przeszkodą, ponieważ on mieszka w Paryżu, a ona - w Nowym Jorku. Podczas wypowiedzi na Instagramie Melinda ujawniła, że Marvin pod wpływem kłótni odwołał ich wspólną podróż do Meksyku i tak to się skończyło.

Byłam po prostu smutna. Szczerze, w tym momencie chciałam być sama. Mała kłótnia zmusiła go do odwołania całej podróży - przyznała uczestniczka.

Na szczęście Melinda szybko znalazła szczęście u boku innego uczestnika programu, Petera. Przed kamerami jedynie flirtowali, jednak po nagraniach zaczęli się spotykać, bo mieszkają w tym samym mieście.

Cam i Emily nie wygrali, ale zdobyli coś o wiele cenniejszego - miłość. Po opuszczeniu programu spotykali się i bardzo szybko podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Uczestniczka nawet zaczęła snuć plany ślubne.

Carly zaczęła flirtować z Joeyem po rozstaniu z Chasem, jednak po zakończeniu programu nie zamierzali rozwijać swojej relacji. A przynajmniej tej romantycznej. Wciąż są jednak dobrymi znajomymi - odwiedzają się, a nawet spędzili razem Sylwestra.

Cristina i Robert zostali wyrzuceni z programu za ciągłe łamanie zasad i brak chęci poprawy. Nie ukrywali, że mają ochotę na seks i z pewnością to zrobią - niezależnie od tego czy jeszcze w programie, czy już po wyjściu. Wydaje się, że chemia przerodziła się w zakochanie, bo na Instagramie deklarują, że są parą już pół roku.

