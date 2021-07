Marina kocha modę. Chętnie pokazuje się w drogich jedwabnych sukienkach, ale też w ubraniach z sieciówki. Tym razem pochwaliła się kompletem z Zary. Trzeba przyznać, czuć luksus, bo wokalistka postanowiła zaprezentować swoją stylizację, pozując na tle prywatnego odrzutowca.

Marina w komplecie z Zary i absurdalnie drogich klapkach

Marina wypoczywała z Wojciechem Szczęsnym i synem na greckiej wyspie Mykonos. Na InstaStories chętnie chwaliła się zdjęciami z wakacji. Teraz piosenkarka wraca do domu, i to nie w byle jakim stylu. Na Instagramie opublikowała krótkie nagranie, na którym pozuje przed prywatnym odrzutowcem. Nie tylko tło ujęcia ocieka luksusem. Stylizacja celebrytki też do tanich nie należy. Marina wybrała bowiem wzorzysty i przewiewny komplet z Zary, który przypomina piżamę. Zestawiła go z klapkami marki Yeezy. Za te trzeba zapłacić nawet od trzech do nawet pięciu tysięcy złotych. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne, letni kapelusz oraz torba do przewożenia psa francuskiego domu mody Louis Vuitton.

Marina nawet nie ukrywała, że chce pochwalić się stylizacją. Do zdjęcia załączyła wymowny opis.

Nie będę nawet próbować nadać temu (miało być zdjęciu) głębszego sensu. Po prostu fajna stylóweczka... komplecik z Zary. Ps. Hejterki podnieście mi ciśnieniem zasięgi, plis - czytamy.

Pod wpisem Mariny pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani komplementowali stylizację Mariny. Kilka słów na jej temat miała też Karolina Domaradzka.

Mnie się podoba - napisała w komentarzu.

A na InstaStories dodała:

Kiedy Marina stawia na piżamkę z Zary. Moda nie jest o pieniądzach. Moda jest o nas - czytamy.

Domaradzka wyjaśniła też, że piżamy są modne w tym sezonie.

Piżama nie tylko do łóżka? Oczywiście, że nie. Ale my już o tym wiemy. Paryż nie okazał się być w tej kwestii gorszy - napisała, komentując stylizacje z Couture Fashion Week w Paryżu.

Jak widać Marina nadążą za najnowszymi trendami.