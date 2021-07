W najnowszym odcinku "40 kontra 20" na TVN7 Robert i Bartek podejmą ostateczną decyzję, które z czterech zagrożonych kobiet będą musiały opuścić program. Magda nie może pogodzić się z myślą, że może odpaść. O swoich obawach powiedziała koleżance.

Zobacz wideo Magda i Ania o rywalizacji w "40 kontra 20"

Panowie z programu "40 kontra 20" emitowanego na TVN7 mają twardy orzech do zgryzienia. Po spędzeniu kilku dni z uczestniczkami, zaprosili do swoich domów te, z którymi najlepiej się dogadywali. Cztery z nich są zagrożone i mogą odpaść z programu, jednak zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, Bartek i Robert mieli szansę porozmawiać z każdą z nich i zapytać o motywacje dotyczące dalszego udziału w show.

Między dziewczynami zaczęła się wytwarzać nieciekawa atmosfera, o której w najnowszym odcinku będą rozmawiać dwie panie z grupy "40" - Magda i Ania. Pierwsza z nich, zupełnie niespodziewanie, znalazła się wśród zagrożonych osób.

Dostałam w najbardziej czuły punkt. Trudno się po tym podnieść. Tu się stworzyła taka atmosfera rywalizacji, jak się tu przenieśliśmy. Ja się z tego wycofuje - mówiła zrezygnowana Magda.

A we mnie się bunt obudził, ale nie chce pokazać słabości - wtórowała jej Ania.

Mi się po prostu nie chce, szkoda mi energii na to - dodała Magda.

O tym, kto odpadnie z programu dowiemy się w środę, 7 lipca, po godzinie 20. Premierowy odcinek będzie można zobaczyć na antenie TVN7 i Playerze. Jesteście ciekawi decyzji Roberta i Bartka?

