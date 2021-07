Niedawno Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" informował, że wraz z Laurą planują wspólną przyszłość. Już kilka dni później w sieci pojawiły się doniesienia, że para się zaręczyła. I rzeczywiście są powody, by tak myśleć. Chodzi o InstaStories Laury, na którym było widać bukiet kwiatów i dwa podpisy - "miłość jest wszędzie" i "ona powiedziała tak". Kolejne posty uczestników programu telewizyjnego są coraz bardziej intrygujące.

REKLAMA

Zobacz wideo Romantyczny wypad Kamila i Izy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita z trzeciej edycji "Ślubu..." komentuje zaręczyny Laury i Karola

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już po zaręczynach z Laurą?

Choć Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdążyli już publicznie potwierdzić swój związek, to raczej dawkują przekazywanie informacji, co się u nich dzieje. Ostatnio mówi się o zaręczynach, jednak zainteresowani nie odnieśli się bezpośrednio do tematu. Wydaje się, że po prostu żyją swoim życiem i to sprawia, że każda wzmianka, wspólne zdjęcie czy komentarz na temat ich związku jest tak interesujący.

Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol przyznaje się do kłamstw w wywiadzie. Poszło o Laurę

Teraz na koncie na Instagramie Karola pojawiła się wymowna grafika - widać na niej kontury kobiety popijającej wino i brodatego mężczyznę. Czy ten obrazek pokazuje, jak para spędziła wtorkowy wieczór? Podpis również wskazuje na to, że tak właśnie mogło być.

Wine Time [czas na wino - przyp. red.] - czytamy na zdjęciu na profilu Karola.

InstaStories Karola ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com@karol.maciesz

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol chwalą się wspólnymi zdjęciami

Karol najwyraźniej ma świadomość tego, jak duże zainteresowanie budzi jego relacja z Laurą i chętnie je podbija tak sugestywnymi zdjęciami.