Pobyt Dody w Monako (relacjonowany przez nią nieustannie za pośrednictwem mediów społecznościowych) aż kipi luksusem. Wokalistka nie tylko oddaje się obowiązkom, prezentując na czerwonym dywanie eleganckie i zachwycające suknie oraz chwaląc się godnymi okładki w magazynie "Vogue" efektami zorganizowanej tam sesji zdjęciowej, ale również korzysta z "drobnych" przyjemności.

Gwiazda wybrała się na nocną randkę z... Batmanem. Wsiadła do wartego krocie samochodu, który pojawiał się w filmach i serialach opowiadających o losach tego superbohatera. Jak wrażenia? "Zrobiłam to" - mówiła podekscytowana.

Doda na gali w Monako wyglądała zjawiskowo. Pozowała w zielonej sukni z trenem

Doda w samochodzie Batmana. Co za przepych!

Doda i skromność? Takie zestawienie nie ma racji bytu. Celebrytka daje jasno do zrozumienia, że korzystanie z uroków życia i wiara we własną perfekcyjność to jej drugie imię. Podczas pobytu w Monako zapragnęła poczuć się jak dziewczyna znanego superbohatera i przejechać się samochodem, którym prawdopodobnie w 1997 roku poruszał się na planie filmowym "Batmana i Robina" sam George Clooney.

Zobacz wideo Doda jeździ prawdziwym Batmobilem!

Rabczewska wraz z całą towarzyszącą jej na festiwalu ekipą podziwiała motoryzacyjne cacko i nie omieszkała zrobić sobie przy nim kilku zdjęć. Z gracją wsiadła do kultowego samochodu, za którego kierownicą siedział przystojny mężczyzna.

Date night with Batman - zatytułowała relację na InstaStories.

Wartość Batmobila

Sportowy samochód uzbrojony w rakiety i haki do holowania jest znakiem rozpoznawczym Batmana. Skąd pojawił się w Monako? Podobnym do tego, w którym lansowała się Doda, o ile nie tym samym modelem auta przejechał się fan motoryzacji i youtuber Fipeux. Na opublikowanym w sieci nagraniu tłumaczy, że na potrzeby filmu o superbohaterze wyprodukowano pięć kopii Batmobila. Jedna z nich widocznie trafiła właśnie do Monako.

Spotkanie odbyło się na nadbrzeżu portu w Monako, gdzie wraz z moim przyjacielem czekałem na przejażdżkę słynnym samochodem. Ten Batmobil pochodzi z filmu "Batman i Robin" z 1997 roku, w którym występują między innymi George Clooney i Arnold Schwarzenegger! Do filmu wyprodukowano pięć kopii, pozostałe są rozsiane po całym świecie! Ten został całkowicie odświeżony po wykupieniu i jest napędzany przez silnik BMW V12 - relacjonuje Fipeux.

Ceny takiego pojazdu (w zależności od wyposażenia repliki Batmobila) wahają się na rynku motoryzacyjnym od kilkuset tysięcy aż do miliona dolarów. Droga inwestycja!

