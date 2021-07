Krystian wygrał trzecią edycję "Hotelu Paradise". Choć pozostali uczestnicy oraz widzowie wierzyli, że po zakończeniu emisji show będzie z Basią, to tak się nie stało. Już dwa tygodnie później para postanowiła się rozstać. Była partnerka szybko odnalazła szczęście u boku innego kolegi z programu, Krzysztofa. Teraz przyszła pora na Krystiana. Mężczyzna spotkał wymarzoną kobietę.

Zobacz wideo Krystian z "Hotelu Paradise" spędza czas z dziewczyną. Pokazał ją pierwszy raz

Krystian z "Hotelu Paradise" pokazał dziewczynę

Od kilku dni Krystian z "Hotelu Paradise" udostępniał zdjęcia sugerujące, że spędza czas z tajemniczą kobietą. Ujęcia z wypadu na lody, przesiadywanie w jacuzzi czy popijanie wina to tylko kilka uwiecznionych momentów. Ostatecznie potwierdził, że faktycznie się z kimś spotyka - oznaczył ukochaną na Instagramie. Jako że miała prywatne konto, niewiele było wiadomo na jej temat. Opis na profilu wskazywał, że nazywa się Oliwia Wiktoria i mieszka w Warszawie. Z czasem para zaczęła ujawniać coraz więcej - okazało się, że właśnie spędzili wspólnie weekend. Na koncie Krystiana pojawiło się krótkie wideo, na którym on palił papierosa, a roześmiana dziewczyna zajęła się uwiecznianiem tej chwili.

Krystian z 'Hotelu Paradise' z dziewczyną instagram.com@krystianferretti

Wygląda więc na to, że zwycięzca "Hotelu Paradise" jest wreszcie szczęśliwy - dotychczas w swoich wypowiedziach podkreślał, że ma trudny czas. Mamy nadzieję, że już się skończył - nowa miłość i plany dotyczące otwarcia własnej restauracji być może napędzą go do działania. Tego mu życzymy!

