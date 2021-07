Edyta Pazura coraz częściej korzysta z pomocy męża, Cezarego Pazury. Angażuje go do tego, by robił jej zdjęcia, którymi później chwali się na Instagramie. Niedawno pokazała ujęcie, na którym uwiecznił moment, kiedy nadepnęła bosą stopą na ślimaka. Teraz opublikowała efekty sesji zdjęciowej, na której zaprezentowała się w dwóch sukienkach. Przy okazji oceniła umiejętności męża.

Edyta Pazura w obiektywie męża

Pazura na pierwszym ujęciu wygląda bardzo dziewczęco, ma na sobie jasną sukienkę z dłuższym rękawem. Do tego dobrała opaskę w tym samym odcieniu. Także poza potęguje efekt. Z rozmarzeniem spogląda na bok, a na jej twarzy zagościł radosny uśmiech.

Drugie zdjęcie już znacznie różni się od tego. Tym razem pozuje tyłem do obiektywu i eksponuje nogi. Tym razem zalotnie odwraca głowę. Na ostatnim jest w tej samej kreacji, jednak mąż zrobił jej portret.

W obiektywie męża… No w końcu, kurczę felek… Nie będę się już nawet czepiać ostrości. W każdym bądź razie - mnie się podoba #ThankYOU #Czaro - napisała.

Internauci są pod wrażeniem tego, co widzą. Zostawili wiele miłych słów zarówno pod adresem modelki, jak i fotografa.

Przepięknie. Ale ma oko ten twój mąż @czarekpazura. Przepiękna kobieta z ciebie, Edytko.

Ślicznie i dziewczęco.

Drugie zdjęcie to mistrzostwo - piszą.

Edyta pozowała na tle kominka, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak małżonkowie urządzili kolejny kącik w domu. Pazurowie chętnie pokazują, jak mieszkają, a menadżerka jest bardzo dumna z efektu swoich prac. W pomieszczeniach dominują jasne barwy, jest bardzo przytulnie i jasno.