Anna Lewandowska została zapytana o to, jak jej mąż dba o skórę twarzy. Okazuje się, że stosuje trzy preparaty.

Jak Robert Lewandowski dba o twarz

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wypoczywają z córkami na wakacjach na Majorce. Trenerka ma zatem więcej czasu i coraz częściej organizuje na swoim Instagramie Q&A. Ostatnie dotyczyło żywienia, a show skradł Sławomir Peszko, który też wziął udział w zabawie i zażartował sobie z trenerki.

Sławomir Peszko rozbawił Annę Lewandowską swoją wiadomością na Q&A

Teraz Lewandowska zachęcała fanów, by pytali ją o kosmetyki i szeroko rozumianą pielęgnację twarzy, ciała i włosów. Tak obok pytań o to, jakie są ulubione kosmetyki Lewandowskiej czy o to, jak trenerka dba o czuprynę, pojawiło się także pytanie o rutynę pielęgnacyjną Roberta Lewandowskiego.

Jakiego kremu używa Robert? - napisał jeden z internautów.

Robert, jakiego kremu używasz? - zapytała zaskoczona Lewa.

Kremu adaptogennego do twarzy - odpowiedział sportowiec.

Trenerka uzupełniła jednak lakoniczną wypowiedź męża, dodając, że na kremie pielęgnacja piłkarza się nie kończy. Lewandowski stosuje też maseczki na twarz oraz posiłkuje się olejkami.

Czasami też olejek, jak ma wysuszoną skórę, a sportowcy mają - dodała.

Anna Lewandowska nie zdradziła jednak czy napastnik Bayernu Monachium dba o skórę tylko w domu, czy jednak korzysta także z pomocy profesjonalistów i odwiedza kosmetyczkę.

