Małgorzata Tomaszewska, choć od wielu lat jest związana z show-biznesem, to jednak największą popularność przyniósł jej udział w "Pytaniu na śniadanie", gdzie pełni rolę jednej z prowadzących. Na Instagramie chętnie pokazuje swojego syna, a teraz zabrała go na branżową imprezę. Maluch jest przesłodki!

Zobacz wideo Anna Starmach niedawno urodziła drugie dziecko

Małgorzata Tomaszewska z synem

Małgorzata Tomaszewska zjawiła się z kilkulatkiem w Sękocinie Starym, gdzie - jak wspomnieliśmy - odbyła się XVI edycja VIP Cross - off road gwiazd na torze Drive Position. Prezenterka na tę okazję założyła krótki top z rękawkiem, szorty oraz kalosze. Do tego dobrała torebkę na pasku. Swobodnie był ubrany też jej syn, który miał bluzę, krótkie spodenki, wygodne buty oraz czapkę z daszkiem. Choć chętnie pozował do zdjęć, to jednak nie uśmiechał się - być może miał gorszy humor lub po prostu się krępował.

Małgorzata Tomaszewska z synem East News

Małgorzata Tomaszewska z synem Otwórz galerię

Czteroletni syn prezenterki ma na imię Enzo, a ona sama jest świadoma, że w przyszłości może będzie musiała je zmienić. W jednym z wywiadów opowiadała, że ma lekkie obawy przed tym, że chłopiec może być z jego powodu wyśmiewany w szkole. Przyznała, że jeśli do tego dojdzie, pójdzie do urzędu. Enzo to bowiem imię, które pochodzi z języka włoskiego i w tamtych rejonach cieszy się największą popularnością. W Polsce jest niespotykane i występuje bardzo rzadko.

Ojcem chłopca jest drugi mąż Tomaszewskiej. Mężczyzna pochodzi z Turcji, a prezenterka dba, by unikać pokazywania się z nim w mediach. Szanuje jego decyzję o to, by trzymać się z dala od mediów. Nie opowiada więc o mężu i do tej pory nawet nie wiadomo, czym się on zajmuje.