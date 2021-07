Przygotowania do wesela zwykle wiążą się z ogromną presją i stresem. O okropnym pechu może mówić młoda para z Iraku z dystryktu Zakho. Podczas prac przed uroczystą zabawą, w kuchni doszło do ogromnej tragedii. Kucharz zajmujący się weselną zupą, wpadł do ogromnego kotła i zmarł w wyniku licznych poparzeń.

REKLAMA

Zobacz też: Tajemnicza śmierć gwiazdy filmów dla dorosłych. Została znaleziona martwa. Dakota Skye miała 27 lat

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Zobacz też: Tylko on przeżył wypadek, w którym zginęła księżna Diana. Lekarze odbudowali jego twarz. "Całkowicie zmiażdżona"

Kucharz przypłacił gotowanie życiem

25-latek zajmował się gotowaniem weselnej zupy. Gości miało być podczas przyjęcia wyjątkowo dużo, dlatego potrawa była przygotowywana w jednym z wielkich kotłów, które możemy zobaczyć tylko w większych restauracjach. Issa Ismail został przydzielony do nieszczęsnego rosołu. Wystarczyła chwila nieuwagi i mężczyzna... wpadł do kotła z gotującą się zupą! Kucharz doznał poparzeń trzeciego stopnia na 70 procentach ciała. Po wydostaniu z piekielnego kotła niezwłocznie został przewieziony do szpitala, gdzie podjęto długą próbę ratowania życia. Niestety, mimo akcji, która trwała pięć dni, młody mężczyzna zmarł. Issa osierocił dwie córki i kilkumiesięcznego syna.

Spears dzień przed zeznaniami dzwoniła pod 911. "Bali się, co może powiedzieć"

Był doświadczonym kucharzem z kilkuletnim stażem - miał powiedzieć ojciec Ismaila dla arabskiej prasy.

25-letni kucharz pracował w zawodzie kilka lat. Jak podaje portal Polsat News, powołując się na "Arab News", przygotowywał potrawy na różne uroczystości, w tym pogrzeby oraz wesela.

Krzan reklamuje znany napój, a kolega z programu wbija jej szpilę