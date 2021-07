Roksana Węgiel to jedna z idolek młodego pokolenia, która dużą sławę zyskała dzięki "The Voice Kids" i wygranej w Eurowizji Junior. Od pewnego już czasu młoda wokalistka eksperymentuje z kolorem swoich włosów, które wcześniej były brązowe. Ostatnio pochwaliła się różowymi pasemkami, jednak należą one już do przeszłości.

Roksana Węgiel w nowej fryzurze

W niedzielę 4 lipca Roksana Węgiel pojawiała się z wizytą w programie "Dzień dobry wakacje". Idolka nastolatek miała na sobie jasnożółty komplet z długimi spodniami górą na ramiączka. Do tego dobrała masywne, białe sportowe buty oraz złote naszyjniki. Jednak nie stylizacja, a fryzura młodej wokalistki grała pierwsze skrzypce.

Roksana Węgiel zaprezentowała się bowiem w zupełnie nowym kolorze włosów. Wokalistka dołączyła właśnie do grona blondynek. Zdecydowała się również na modne w ostatnim czasie bardzo jasne pasemka przy samym czole.

Internauci byli pod wrażeniem spektakularnej przemiany 16-letniej wokalistki, czego wyraz dawali pod opublikowanym przez nią postem ze śniadaniówki.

OMG

Nie poznałam. Ale piękna

Cudowna – to niektóre z epitetów, które pojawiły się w komentarzach.

Nie obyło się bez porównania do innej artystki.

Myślałem, że młoda Christina Augilera – napisał autor kanału Reżyser Życia.

Ciepłe słowa pod jej adresem padły również ze strony takich gwiazd, jak chociażby Sylwia Lipka czy Alicja Szemplińska.

Co sądzicie o nowej fryzurze Roksany Węgiel?

