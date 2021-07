Antek Królikowski i Joanna Opozda zaczęli się spotykać w wakacje 2020 roku. Oboje byli wtedy bardzo szczęśliwi i nie ukrywali tego przed światem. Uchodzili też za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. W grudniu zaskoczyli więc informacją o rozstaniu. Nie wytrzymali jednak długo osobno i w tym roku wrócili do siebie. Podobno teraz ich związek ma wejść na kolejny poziom.

Zobacz wideo Joanna Opozda poznała mamę Antka. Przywiozła jej podarunek od swoich rodziców

Antek Królikowski i Joanna Opozda pobiorą się?

Do sensacyjnych informacji dotarł jeden z portali. Zgodnie z informacjami, jakie udało się dowiedzieć Pudelkowi, Joanna Opozda i Antek Królikowski już na początku sierpnia mają stanąć na ślubnym kobiercu. Informator przekazał serwisowi, że w ostatnią sobotę aktorka spotkała się z przyjaciółkami, by świętować swoje urodziny, które obchodzi 2 lipca. Podobno jednak było to połączone od razu z wieczorem panieńskim.

Na imprezie pojawił się utrzymany w jasnej kolorystyce tort, na który była figurka kobiety w białej sukni. Postać przypominała aktorkę. Krótka relacją z uroczystości Opozda pochwaliła się nawet na InstaStories. Faktycznie było tam widać wspomniany tort. Dało się również dostrzec fragmenty napisu "Bride to be"

na niektórych balonach zdobiących pomieszczenie. Zdjęcia zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Serwis dotarł również do zaproszenia, jakie mieli wysłać bliskim Antek Królikowski i jego ukochana.

Teatr umyślnie straconej wolności ma zaszczyt zaprosić... na przedstawienie pod tytułem "A potem żyli długo i szczęśliwie". Adaptacja sztuki przez życie napisanej w trzech aktach. Panna młoda: Joanna Opozda, Pan młody: Antoni Królikowski. W pozostałych rolach udział biorą: ksiądz, świadkowie, rodzice, goście i gapie – zacytował portal.

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się bezpośrednio do Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Na ten moment nie uzyskaliśmy od nich jednak odpowiedzi.