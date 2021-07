Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki byli razem przez pięć lat. Zawsze mocno dbali o to, by jak najmniej szczegółów z ich życia dostawało się do mediów. Choć pojawiali się razem na imprezach branżowych, to unikali opowiadania o swojej relacji. Nie wiadomo, gdzie się poznali, jednak ponoć stało się to na uczelni, na której studiowała Kaczoruk. Do tej pory nie zdradzili też przyczyny rozstania, ale mówi się, że modelka miała już dosyć tego, że dziennikarz nie chce się ustatkować. Teraz w najnowszym wywiadzie nawiązała do relacji z Wojewódzkim.

Renata Kaczoruk o związku z Kubą Wojewódzkim

Modelka otworzyła się w rozmowie z jednym z portali. Początkowo nie chciała nic powiedzieć, jednak z czasem się przełamała. Opowiedziała o tym, jak wspomina związek z dziennikarzem:

Podejście moje do doświadczeń swoich jest takie, że cały czas jestem w procesie. Moje wspomnienia też ewoluują wraz z tym, jak ja się zmieniam. Więc obraz tego, czym była relacja, czego się w niej nauczyłam, co dostałam, to dopływa dopiero po czasie i nigdy nie jest stałe - wyznała w rozmowie z JastrząbPost.

Jednak wiele wyciągnęła z relacji z Wojewódzkim. Nabyła pewnych zachowań, które procentują do dziś:

Żeby zachować otwartość wobec innych trzeba się nauczyć pokazywać, gdzie są twoje granice. To jest takie uczenie drugiego człowieka, w jaki sposób chcesz być traktowany i gdzie są twoje momenty stop - dodała.

Renata Kaczoruk po rozstaniu próbuje ułożyć swoje życie uczuciowe. Była widziana z mężczyznami, z którymi tworzyła głębsze relacje. Kuba Wojewódzki prawdopodobnie do tej pory jest sam.