Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to małżeństwo wzbudzające duże zainteresowanie mediów. Oboje są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie można podejrzeć kawałek ich życia. Tam między innymi chwalą się randkami, na które udaje im się wybrać, co jakiś czas. Oto, co na ostatnią z nich postanowiła założyć trenerka.

Stylizacja Anny Lewandowskiej na randkę

Stylizację Anny Lewandowskiej można było zobaczyć dzięki relacji na InstaStories. Co ciekawe, zdjęcia tam były zrobione przez jej córkę Klarę, która przejawia talent fotograficzny. Na ujęciu widać żonę piłkarza pozującą w sukience o kwiatowym princie. Kreacja ma dopasowany krój, podkreślający sylwetkę "Lewej", idące od góry do dołu marszczenia, długie rękawy oraz dekolt w kształcie serca. Pochodzi z polskiej odzieżowej marki, za którą stoją aktorka Olga Kalicka oraz Karolina Borowska. Cena tej konkretnej sukienki to 419 złotych. Miały ją na sobie również Magdalena Lamparska oraz Anna Karwan.

Anna Lewandowska uzupełniła stylizację charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznym z grubszymi żółtymi oprawkami oraz niewielką torebką marki Bottega Veneta w kolorze niebieskim. Wybrany przez trenerkę model BV Jodie Mini, w zależności od sklepu, kosztuje około 6 tys. złotych.

W kwestii butów "Lewa" postawiła na obcasy. Były to dobrane do sukienki sandały z cienkim paskiem przy palcach stóp i wokół kostki. W tym przypadku mowa o włoskiej marce Gianvitto Rossi, którą ceni sobie między inny księżna Kate. Podczaj oficjalnych wyjść wiele razy pokazywała się w różnych czółenkach tego znanego brandu.

Lewandowska nie zapomniała również o biżuterii. Jej uszy zdobiły delikatne kolczyki, zaś na ręki pojawiła się cienka bransoletka.

Podoba wam się stylizacja Anna Lewandowskiej?