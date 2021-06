Marina świętuje trzecie urodziny Liama. "Najcudowniejsze lata naszego życia"

Marina starała się wiadomość o ciąży zachować jak najdłużej w tajemnicy przed mediami. Przez wiele miesięcy jej się to udawało, jednak gdy miała już sporych rozmiarów krągłości, spotkali ją fotoreporterzy, którzy zrobili jej po raz pierwszy zdjęcia w tym stanie. Gdy została mamą, syn stał się prawdziwą gwiazdą na jej Instagramie. Aż trudno uwierzyć, że Liam kończy właśnie już trzy lata.

Zobacz wideo Liam uwielbia bawić się z tatą

Marina świętuje trzecie urodziny syna

Chłopiec obchodzi urodziny 30 czerwca. Ze względu na to, że Polacy odpadli w pierwszym etapie Euro 2020, Wojciech Szczęsny mógł razem z bliskimi uczcić ten ważny dla nich dzień. W trójkę wybrali się na Mykonos, gdzie zorganizowali niewielkie przyjęcie dla syna.

Marina na Instagramie dodała wspólne zdjęcie z mężem i synem:

Nasz syn Liam kończy dziś trzy lata. Najcudowniejsze trzy lata naszego życia @wojciech.szczesny1. Dziękujemy, że wybrałeś nas na swoich rodziców #myfamily #family #semprefamiglia - napisała szczęśliwa.

Internauci złożyli życzenia solenizantowi:

Kochany Liamek. 100 lat.

Wypoczywajcie. Wszystkiego najlepszego dla Liama.

Najcudowniejszego dla tego cudnego trzylatka. Dużo zdrówka, Robaczku - piszą.

My również dołączamy się do życzeń!

Marina nie pokazuje twarzy dziecka

Marina i Wojciech Szczęśni zdecydowali, że nie chcą pokazywać twarzy syna. Choć ten pojawia się bardzo często zwłaszcza na profilu mamy, to dba ona o to, by nigdy nie zdradzić jego wizerunku. Liam jest bardzo rezolutnym dzieckiem, uwielbia grać w piłkę z tatą. Wielu wróży mu w przyszłości sportową karierę.