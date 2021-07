Michał "Misha" Kostrzewski od pewnego czasu budzi spore zainteresowanie mediów. Został bowiem jurorem programu "You Can Dance – nowa generacja", gdzie ocenia młodych amatorów tańca. Sam bowiem ma duże doświadczenie z tą aktywnością. Wyszło też na jaw, że w jego życiu prywatnym zaszła spora rewolucja.

Michał Kostrzewski ma nową partnerkę

Michał Kostrzewski przez 20 lat był mężem kobiety o imieniu Ksenia, z którą doczekał się trojga dzieci: Niny, Elisabeth oraz syna Yanna. W ostatnim jednak czasie pojawiły się informacje o kłopotach w ich związku. Media dotarły do prywatnego profilu Mishy, gdzie ma ustawiony status "w separacji". Tymczasem Pudelek donosi, że małżonkowie poszli już o krok dalej. Według portalu są po rozwodzie, do którego miało dojść półtora roku temu.

Juror "You Can Dance – nowa generacja" jest też już ponownie zakochany. W jednym z ostatnich postów pochwalił się zdjęciem, na którym zapozował z nową partnerką o imieniu Kinga. Oboje delikatnie tulą się do siebie i uśmiechają do obiektywu. Michał Kostrzewski w opisie do fotografii dodał również emotikonę z sercem.

Nie jest to ich jedyna wspólna fotografia. Brat Małgorzaty Rozenek pokazał też parę tygodni temu, jak Kinga zajmuje się jego włosami. Nic dziwnego. Jak bowiem dowiedział się JastrząbPost, jest ona stylistką fryzur współpracującą z TVP.

Na Katowice będę gotowy – pisał w poście Kostrzewski.

Według informatora Pudelka, nowa partnerka Mishy zdążyła już poznać siostrę ukochanego – Małgorzatę Rozenek i jej rodzinę.

Przyszli do Gosi i Radka na niedzielny obiad - dowiedział się portal.

Podobno też podczas spotkania wywarła na wszystkich dobre wrażenie.

