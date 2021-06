Izabela Janachowska przez wiele lat była znaną tancerką, która szerszej publiczności dała się poznać dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami". Od dłuższego już czasu funkcjonuje jako ślubna ekspertka doradzająca m.in. w kwestii doboru odpowiedniej sukni. Swój wielki dzień z ukochanym przeżyła dokładnie siedem lat temu. Uczciła ten moment na instagramowym profilu.

Zobacz wideo Izabela Janachowska i jej mąż świętują siódmą rocznicę ślubu

Izabela Janachowska świętuje siódmą rocznicę ślubu

Dla Izabeli Janachowskiej i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego 28 czerwca 2014 roku to wyjątkowa data. Tego bowiem dnia oboje wymienili się małżeńskimi przysięgami, obiecując sobie miłość aż po grób. W tym roku wypadła więc już siódma rocznica ich ślubu i była tancerka postanowiła upamiętnić to na profilu instagramowym. Pokazała tam trzy fotografie, na których pozuje z ukochanym. Oboje wymieniają ze sobą czułości i wyglądają na bardzo szczęśliwych. Janachowska zdecydowała się również skierować do męża ciepłe wyznanie.

Mój mąż rozśmieszał mnie. Ocierał moje łzy. Przytulał mnie mocno. Przyglądał się, jak odnoszę sukcesy. Widział moje porażki. Dodawał mi sił. Mój mąż jest obietnicą, że zawsze będę miała przyjaciela – czytamy w opisie.

Na InstaStories natomiast zdradziła, że świętowanie zaczęło się już dzień wcześniej.

Pod postem pojawiło się wiele miłych komentarzy do świętujących małżonków. Kilka słów dodała od siebie między innymi projektantka Eva Minge.

Jak ja lubię tę waszą miłość. Ściskaj ode mnie Krisa – czytamy.

Nie zabrakło również wielu życzeń dla Janachowskiej i jej męża.

Wszystkiego najlepszego z okazji "wełnianej" rocznicy ślubu. Miłości, zdrowia i pociechy z małego, słodkiego księcia.

Super wyglądacie razem. Wszystkiego dobrego na kolejne lata razem.

Wspaniała para. Ogromu miłości na kolejne lata – wybrzmiewało.

Jedna z internautek zachwycała się również tym, co Izabela napisała do Krzysztofa i uczuciem, jakie ich łączy. Zaznaczyła, że wspaniale się na to patrzy i miała nadzieję, że taki stan zawsze będzie towarzyszył małżonkom.