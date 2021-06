Anna Lewandowska właśnie odpoczywa ze swoim mężem, Robertem, po Euro 2020. Choć polska drużyna odpadła z turnieju już na pierwszym etapie, to wydaje się, że Lewandowscy są pogodzeni z porażką. Wypoczywają z dala od sportowych emocji, ale powodów do satysfakcji nie brakuje. Tym razem to sukces Anny wprawia rodzinę w doskonały nastrój.

Anna Lewandowska w bikini od Burberry

Diet & Training by Ann to aplikacja, która powstała w 2018 roku. Od tego momentu program został pobrany już przez trzy miliony użytkowników, co jest niebagatelnym sukcesem. Ta liczba robi wrażenie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż apka nie jest darmowa. Anna Lewandowska informacją o tym sukcesie podzieliła się na Instagramie. Duże poruszenie wywołał strój kąpielowy, w którym pozowała trenerka.

Anna Lewandowska słynie z zamiłowania do stylowych i drogich bikini. Niedawno pisaliśmy o jej stroju od Magdy Butrym, teraz wybrała inną ekskluzywną markę, Burberry. Białe bikini wydaje się niepozorne, jednak na zdjęciach ze sklepu internetowego można zauważyć, że lamówka, którą wykończone są majtki i stanik, jest ozdobiona charakterystyczną dla Burberry kratą. Za strój trzeba zapłacić 340 euro, czyli 1660 złotych.

Anna Lewandowska świetnie zarabia

Trudno oczekiwać od Anny Lewandowskiej, że będzie nosiła sieciówkowe ubrania, wszak jej działalność trenerska przynosi niesamowite zyski. Żona Lewego chętnie współpracuje również z innymi markami, na rynek wychodzą przeróżne gadżety i posiłki sygnowane jej nazwiskiem. Robert Lewandowski natomiast jest obecnie jednym z najwybitniejszych piłkarzy, co pociąga za sobą niemałe zarobki.

Co myślicie o stroju Anny Lewandowskiej? Jest wart swojej ceny?