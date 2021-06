Małgosia Borysewicz zyskała popularność dzięki udziałowi w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka znalazła miłość, związała się z Pawłem, z którym doczekała się dwójki dzieci. Do tej pory jest w stałym kontakcie z fanami, z którymi dzieli się tym, co u niej słychać. Ostatnio pochwaliła się, że wybrała się do fryzjera. Dodała zdjęcie na Instagramie i pokazała swoją metamorfozę.

Zobacz wideo Małgosia kilka miesięcy temu urodziła córkę

"Rolnik szuka żony". Małgosia odwiedziła fryzjera

Małgosia nie ukrywa, że lubi dobrze wyglądać. W programie zawsze prezentowała się nienagannie, miała zrobiony makijaż, dbała o fryzurę oraz dobierała odpowiednie stylizacje. Tym razem postanowiła nieco odświeżyć swój wizerunek i wybrała się do fryzjera. Na zdjęciu, które udostępniła na Instagramie, pozuje w czarnej krótkiej sukience na ramiączkach. Uwagę jednak kieruje na nowe włosy:

Bo blond niejedno ma imię. Dziś popracowaliśmy nad chłodnym odcieniem i pielęgnacją moich włosów blond. Rysio mówi, że ładnie, a @paulo_borysewicz, że oceni, jak dobrze obejrzy. Mamy lato, mamy dłuższą chwilę dla siebie. Miłego weekendu #familytime #czasdlasiebie #odpoczynek - zwróciła się do fanów.

Internauci zostawili wiele miłych słów pod jej adresem. Uważają, że w odświeżonym kolorze wygląda bardzo dobrze:

Cudnie wyglądasz Małgosiu. Pięknego weekendu.

Ładnie, naturalny bardzo kolor. Ładnemu we wszystkim ładnie. Pozdrawiam.

Świetna fryzura - komplementują.

Jednak pojawiły się też głosy, że w poprzednim odcieniu było jej lepiej. Odpisała, że po miesiącu i kilku myciach jej włosy będą już wyglądać inaczej.

A Wam jak się podoba?