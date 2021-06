Julia Wieniawa ma dziurę w suficie. "Nie ma to jak zalana kuchnia"

Julia Wieniawa od około roku mieszka w nowym apartamencie. Aktorka przeprowadziła w nim generalny remont i wszystko urządziła według wymarzonego projektu. Dumna jest ze swojej kuchni, którą często pokazuje w mediach społecznościowych. Tym razem jednak nie ma powodów do radości - okazuje się, że padła klimatyzacja, przez co trzeba było zrobić dziurę w suficie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mieszka Julia Wieniawa

Julia Wieniawa ma problemy z mieszkaniem

Aktorka opublikowała na InstaStories zdjęcie i podzieliła się z fanami sytuacją, w której się znalazła. Okazuje się, że znowu będzie musiała nadzorować prace remontowe w swoim mieszkaniu.

Marina wspomina udział w "Tańcu z Gwiazdami". Ocenia swój makijaż

Żeby życie miało smaczek - raz na wozie, raz pod wozem. I czasem trzeba zrobić dziurę w suficie. Nie ma to jak zalana kuchnia, bo spi*przyła się klimatyzacja akurat w najbardziej upalne i duszne dni. A dopiero co cieszyłam się skończonym remontem - zwróciła się do fanów.

Julia Wieniawa znowu musi robić remont Screen z Instagram.com/ juliawieniawa

Na zdjęciu możemy zobaczyć też, jak aktorka urządziła to pomieszczenie. Jest bardzo stylowo, dominują jasne, pastelowe barwy oraz drewno. Nad sporych rozmiarów wyspą znajduje się oryginalny okap w kolorze złotym, obok niego wiszą lampy w stylu glamour.

Dorota Szelągowska składa życzenia przyjacielowi syna. To syn znanej artystki

Julia Wieniawa - mieszkania

Mieszkanie za dwa miliony złotych to kolejne, które należy do Julii Wieniawy. Aktorka inwestuje w nieruchomości i chętnie pokazuje fanom, jak je urządza. To jednak jest jej wymarzonym, nie bez znaczenia jest fakt, że posiada sporych rozmiarów taras, na którym uwielbia przyjmować gości. Często też pokazuje salon, w którym znajduje się m.in. wygodna kanapa oraz oryginalna lampa.