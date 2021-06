Marinę naszło na wspominki. Piosenkarka wróciła pamięcią do czasów, kiedy jeszcze nie była znana, ale pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". Była uczestniczką siódmej edycji, emitowanej w 2008 roku jeszcze na antenie stacji TVN. Jej partnerem tanecznym był Michał Uryniuk. Odpadli dość szybko, jednak udział w show przyniósł jej popularność.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina ma swój sposób na piękne włosy

Marina komentuje swoje stare zdjęcia

Jak wspomnieliśmy, Marina opublikowała dwa stare zdjęcia. Pierwsze z nich zostało zrobione podczas konferencji "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka oceniła swój makijaż, który wykonała samodzielnie. Miała wtedy 18 lat.

Beata Kozidrak z byłym mężem na scenie: Chciałam mu podziękować

Byłam mega szczupła, chyba najszczuplejsza w swoim życiu (przez złamane serce). Nie wiedziałam, co to konturówka do ust, wtedy była moda na blade usta, więc nakładałam odrobinę podkładu i błyszczyka. Rzęs chyba nie malowałam... Nie wiem, nie widzę ich. To był okres, kiedy z "Filipinki" przerzuciłam się na "Cosmopolitan". Miałam piękne gęste brwi, a w gazetach wszystkie dziewczyny miały niteczki - więc musiałam je powyrywać. Do tego blada buzia, bo bardzo lubiłam mangę i azjatycką urodę i się na taką robiłam, malując w domu swój piękny naturalny brązowy kolor włosów na "czarny" - oceniła siebie.

Marina na starym zdjęciu Screen z Instagram.com/ marina_official

Następne zdjęcie pochodzi z czasów, gdy miała 12 lat. Rozśmieszyła ją poza, którą kazał jej przyjąć szkolny fotograf. Przy okazji nawiązała do poprzedniego wpisu.

Z tymi gęstymi brwiami to chyba przesadziłam, ale z włosami już nie. Przed sesją poszłam spać w warkoczykach, żeby uzyskać efekt siana. I grzyweczka oczywiście "must have" co rano myta i kręcona na wałeczek - dodała.

Marina na starym zdjęciu Screen z Instagram.com/ marina_official

Nie jest tajemnicą, że włosy są dla Mariny bardzo ważne. Piosenkarka ma nawet swój sposób na to, by lepiej rosły i były w dobrej kondycji. Samodzielnie obcina końcówki i robi to w pełnię księżyca.

Olga Bończyk wypoczywa w towarzystwie dmuchanego delfina. "Szaleństwa"