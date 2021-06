Oliwia Bieniuk w bardzo odważnej sesji. Pozuje w staniku. "Nadal nie mogę uwierzyć"

Oliwia Bieniuk nie daje o sobie zapomnieć. Od czasu, gdy napisała maturę, śmiało wkracza w świat show-biznesu. W mediach społecznościowych dzieli się pierwszymi zawodowymi dokonaniami. A są to prawdziwe sukcesy.

Oliwia Bieniuk w odważnej sesji fotograficznej

Oliwia Bieniuk ogłosiła niedawno, że po wakacjach weźmie udział w najnowszej edycji show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Potem pochwaliła się efektami innych zawodowych aktywności. Została na przykład ambasadorką marki Zuzanny Pactwy, dla której zrobiła kilka odważnych ujęć w strojach kąpielowych oraz sukienkach.

Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka została teraz zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji zaplanowanej w ramach projektu "Czaja wyczaja".

Ta sesja to prawdziwa bomba. Znana stylistka Jola Czaja wykreowała Oliwię, nawiązując do sesji legendarnego fotografa, Helmuta Newtona. Jest on uznawany za ojca nurtu nazwanego "porno chic". Jego zdjęcia często pokazują nagość, ale szykowną i w eleganckiej scenerii.

Takie też są fotografie Oliwii z tej sesji, które zamieściła na swoim Instagramie. Utrzymane w czarno-białej kolorystyce, mocno podkreślone światłem i kontrastem. Dosyć roznegliżowane, ale ze smakiem. Oliwia sama przyznaje, że te zdjęcia są piękne. Dziękuje też Joli Czai za stylizację i Wojciechowi Białemu, który jest autorem zdjęć.

Nadal nie mogę uwierzyć, że mam tak piękne zdjęcia. Jestem wdzięczna ekipie za tak świetną współpracę razem. Chciałabym podziękować przede wszystkim @czaja_wyczaja, która zaprosiła mnie do jej wspaniałego projektu i fotografowi @wojtekbialy.

