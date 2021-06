Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przechodzą teraz swoje pierwsze razy - odkąd zdecydowali, że chcą pozostać w małżeństwie, uczą się żyć we dwoje. Tym razem mieli okazję wybrać się na wesele. Już co prawda zaliczyli debiut, spotykając się na swoim ślubie, ale teraz mogli zrobić to bez obecności kamer.

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali zdjęcie z wesele

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli jedyną parą, która jednogłośnie zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie. Dogadywali się najlepiej i widać było, że między nimi więcej gra niż w pozostałych związkach.

Obecnie ich relacja stopniowo rozkwita - ostatnio podjęli decyzję o zamieszkaniu razem, a teraz, jak przystało na prawdziwą parę, wybrali się na wesele znajomych. Eleganccy i uśmiechnięci zapozowali do zdjęcia, które Iza umieściła na Instagramie. Wydaje się, że internauci podzielają ich radość - para wreszcie ma okazję pobawić się bez obecności kamer. Zupełnie inaczej było na ich weselu, gdy brali jeszcze udział w eksperymencie ślubnym.

Miłej zabawy, w końcu poczujecie się jak na prawdziwym weselu i super pobawicie, bez kamer i ograniczeń.

W końcu zdjęcie z mężem. Wyglądacie przepięknie. Bawcie się dobrze!

I po weselnej zabawie - zmęczeni, ale szczęśliwi. Nareszcie mogliście tańczyć i bawić się na weselu bez kamer i do białego rana - pisali im.

Mamy nadzieję, że dobrze się bawili!

