Alzheimer to poważna i podstępna choroba, której towarzyszy wiele objawów. Jednym z nich jest zanikająca pamięć, która powoduje utratę wspomnień czy nawet najprostszych czynności. Kiedy Peter dowiedział się, że już wkrótce będzie rozpoznawać coraz mniej ze swojego otoczenia, przeraził się. W pewnym momencie zaczął zapominać, że jest żonaty. Cierpliwa Lisa jednak nigdy go nie opuściła. Pewnego dnia doszło do niezwykle wzruszającej sytuacji.

Peter przez chorobę zaczął mieć poważne problemy w radzeniu sobie z codziennością

Osoby dotknięte chorobą Alzheimera wymagają stałej opieki - czasem problemy z pamięcią mogą spowodować wiele niebezpiecznych sytuacji. 56-letni Peter jest niezwykle wdzięczny Lisie za wszelką pomoc, choć czasem nie do końca pamięta, kim dla niego jest. Jak wyznała dla "Washington Post" pani Marshall, mimo że jej mąż zapomina, że są małżeństwem, wciąż nazywa ją "ulubioną osobą" i tłumaczy, że "ich serca są połączone". Choć cała sytuacja nie należy do łatwych, Lisa cały czas stara się myśleć pozytywnie i cieszyć się z każdej chwili spędzonej z mężem.

Wzruszający gest Petera

Pewnego dnia mężczyzna po raz kolejny zapomniał, że jego bratnia dusza już jest jego żoną. Podczas wspólnego oglądania telewizji nagle uklęknął na jedno kolano i... oświadczył się Lisie po raz drugi. Wzruszona i zaskoczona kobieta nawet nie wspomniała, że brali ślub 12 lat temu, tylko z miejsca powiedziała "tak". W tym momencie pani Marshall postanowiła w pewnym sensie zostać nią po raz drugi - razem z córką zajęła się wszystkimi formalnościami i później razem z Peterem odnowiła przysięgę małżeńską.