30. urodziny marki NUXE. To rocznica powstania pewnego produktu!

W tym roku NUXE obchodzi swoje 30. urodziny, co stanowi idealną okazję ku temu, by wrócić wspomnieniami do kluczowych etapów wyjątkowej historii pomiędzy marką a jej miłośnikami. Od momentu powstania w małym laboratorium do bycia liderem, zajmującym obecnie trzecią pozycję na rynku dermokosmetyków. Przez cały ten czas, dzięki zmysłowym produktom zapewniającym sensoryczne doznania, marka NUXE wypełnia niszę w sektorze kosmetyków aptecznych.

Mat. prasowe