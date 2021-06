Aneta Kręglicka nie jest zbyta aktywna w mediach społecznościowych. Miss Świata 1989 zbyt często nie dzieli się z fanami zdjęciami czy nagraniami, na których widać, jak spędza czas wolny. Teraz jednak jest na wakacjach na greckiej wyspie Mykonos i chętnie chwali się kadrami z urlopu. Na jej Instagramie pojawiły się też więc piękne ujęcia z greckiej plaży.

Aneta Kręglicka pokazała zdjęcia syna, męża oraz mamy. "Piękna rodzina"

Aneta Kręglicka w bikini

Wygląda na to, że dla Anety Kręglickiej czas się zatrzymał. Najlepszym dowodem na to są najnowsze zdjęcia byłej modelki. Kręglicka pozuje na nich w bikini. Przy okazji pochwaliła się też nową fryzurą. Kręglicka postawiła wszak na loki. Do zdjęć 56-latka załączyła też lakoniczny opis.

Beach bunny - napisała.

Pod fotografiami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzili bizneswoman komplementów. Zachwycali się jej urodą i figurą.

OMG jaka figura.

Sylwetka marzenie.

Figura lepsza niż na pamiętnym Miss Word - pisali.

Na ten ostatni komentarz Kręglicka odpowiedziała.

Wtedy podczas konkursu na dobrym jedzonku przytyłam pięć kilogramów i bioderko urosło - śmiała się.

Burza wokół wagi Anety Kręglickiej. Modelka dosadnie odpowiedziała

Pod innym, natomiast dodała.

Nigdy nie miałam problemu z wagą, więc na pewno jest mi łatwiej. Myślę sobie, że jakbym miała, na pewno nie katowałabym się drakońskimi dietami, tylko szukała na siebie sposobu i obserwowała, co mi służy, a co nabija tylko kalorie. Jedzenie musi być smaczne, bo jest wielką przyjemnością, ale nie muszą to zaraz być furtki - przyznała.

Na innych zdjęciach (znajdziecie je w naszej galerii) modelka pochwaliła się też, w jakich warunkach wypoczywa.