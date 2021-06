Kilka miesięcy temu Natalia Siwiec poleciała do Meksyku, a dokładniej do ukochanego przez celebrytkę Tulum. Na początku maja w końcu powróciła do Polski, gdzie jednak nie zagrzała miejsca zbyt długo - tydzień temu wyruszyła na kolejny urlop - tym razem na Kretę. Już zdążyła rozbudzić zainteresowanie fanów. Chodzi o motyw na bucie.

Natalia Siwiec należy do Iluminatów?

Na koncie Natalii Siwiec pojawiło się zdjęcie z rozbawioną córką. Obydwie nie mogły powstrzymać śmiechu, gdy pozowały na dmuchanym jednorożcu usytuowanym na trawie. W poście celebrytka zamieściła kilka niemal takich samych ujęć, a na końcu dorzuciła jeszcze jedno, na którym razem z Mią chwalą się klapkami.

Tata zrobił nam sesję na jednorożcu (kadr mu wyszedł, ale trochę kłótni było. Oczywiście Mia kocha swoje butki z Tweetym (dawniej moja ukochana postać z bajki). No i jeszcze ma jedne, z jej ukochanym Sky, a ja mam po prostu kolejne klapki - niby zwykle japonki, a takie cudne - wyjaśnia Siwiec.

Na zbliżonym zdjęciu widać, że na klapkach celebrytki widać motyw z okiem. Jedna z fanek zarzuciła jej przez to... przynależność do Iluminatów.

Nawet na klapkach masz jedno oko #Illuminati #Pizzagate.

Ciekawe klapki i symbolicznie odsłonięte oko.

Weszłam specjalnie, żeby zobaczyć oko na klapku - pisali internauci.

Noga Natalii Siwiec instagram.com@nataliasiwiec.official

Natalia szybko odpowiedziała.

I co więcej, mam dwa na twarzy - odpisała Natalia, dodając do tego emoji z okiem.

Kojarzonym z Iluminatami znakiem jest tzw. Oko Opatrzności, które oznacza, że przynależący do tej grupy wszystko widzą i mają kontrolę nad całym światem. Miłośnicy teorii spiskowych zakładają, że zakon tworzą znane osobistości takie jak Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Madonna czy Justin Bieber. Według wierzeń, to właśnie Iluminaci mają stać za takimi wydarzeniami jak m.in. śmierć księżnej Diany, atak na World Trade Center czy druga wojna światowa.

Nie tylko Natalia Siwiec bawi się na wakacjach. Mia szaleje z przyjacielem

To już nie pierwszy raz, gdy Natalia jest posądzana o przynależność do jakiejś tajemniczej grupy - niedawno Viola Kołakowska uznała, że Siwiec "podpisała pakt z diabłem", bo tatuaż na jej ręce zawiera "trzy symbole masońskie".

