Czerwiec od wielu lat jest Miesiącem Dumy. W tym czasie odbywają się wydarzenia, które promują tolerancję i solidarność ze społecznością LGBT. Jednym z nim jest Parada Równości, która w tym roku po raz dwudziesty przechodzi przez ulice Warszawy. Wiele znanych osób wsparło przemarsz. W ich gronie znalazła się również Matylda Damięcka

Matylda Damięcka opublikowała grafiki nawiązujące do Parady Równości

Matylda Damięcka od dłuższego czasu tworzy grafiki, którymi komentuje bieżące sprawy i wydarzenia. Gwiazda nawiązała nimi m.in. do Strajku Kobiet, organizowanych w Polsce wyborów czy śmierci Bronisława Cieślaka. Od dawna wspiera również społeczność LGBT, nie dziwią więc ostatnie przygotowane przez nią rysunki.

W dniu Parady Równości artystka opublikował aż dziesięć grafik. Na pierwszej z nich widać dwa kontury Polski. Jeden jest biało-czerwony, drugi został wypełniony różowym kolorem. Pojawił się też napis „Kraj bez granic".

Kolejne dwie to serca stworzone z różnych słów. Na połowie pierwszego pojawiają się obraźliwe komentarze, jak "to się leczy", "świnie", "brudasy", "pi*da" zaś na drugiej zobaczymy wyraz mające pozytywny wydźwięk, czyli m.in. "miłość", "ukochana", "człowiek". To właśnie one mają tęczowe tło.

Grafiki Matyldy Damięckiej instagram.com @thegirlwhofellonearth

Tęczą pojawia się również na kolejnych grafikach i nic dziwnego, w końcu jest ona symbolem ruchu LGBT na całym świecie. Nie wprost została przedstawiona na szóstym w kolejności rysunki. Matylda Damięcka przedstawiła na nim kontury Matki Boskiej z Jezusem, którzy trzyma w ręku chorągiewkę z flagą w paski. Choć brakuje tam koloru, nawiązanie wydaje się jednoznaczne.

Całość artystka podpisała:

Zatęcz ze mną.

Pod postem opublikowanym przez Damięcką pojawiło się dużo komentarzy. Wiele osób pozytywnie odniosło się do grafik jej autorstwa i płynącego z nich przesłania.