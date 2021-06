Mała Ania dała się poznać szerokiej publiczności dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore". Za pseudonimem tym kryje się Anna Aleksandrzak, która na przestrzeni lat przeszła sporą przemianę. W 2019 roku po wielu latach zdecydowała się zrezygnować z występowania w popularnym reality show. Teraz ustatkowuje się, a już wkrótce w jej życiu zajdzie spora rewolucja.

Mała Ania z "Warsaw Shore" jest w ciąży!

Mała Ania przez długi czas szukała tego jedynego. W końcu jednak szczęście uśmiechnęło się do niej. Była uczestniczka "Warsaw Shore" obecnie jest związana z zawodnikiem KSW Arturem Sowińskim. Para o swoim związku poinformowała na początku 2020 roku. Wtedy to na profilu Aleksandrzak pojawiła się fotografia ze wspólnej wyprawy w góry. W niedługim też czasie oboje wybrali się razem na premierę filmu Patryka Vegi "Bad Boy". W wakacje z kolei zdecydowali się wyjechać razem do Albanii na wspólny wypoczynek.

Po ponad roku związku ich relacja weszła na kolejny poziom. Mała Ania opublikowała w mediach społecznościowych bardzo ważną dla siebie informację. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie USG i znaczący opis. Okazało się, że dawna uczestniczka "Warsaw Shore" i jej ukochany stworzą niedługo rodzinę i zostaną rodzicami.

Cześć, Skarbie! Jesteś spełnieniem naszych marzeń! Bardzo Cię z tatusiem kochamy i czekamy na Ciebie" - poinformowała radośnie po zamieszczoną fotografią.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy celebrytka spodziewa się syna, czy córki. Pozostaje więc czekać na dalsze informacji od Małej Ani.

Gratulujemy przyszłym rodzicom.