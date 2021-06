Kampania Apart na lato 2021 to piękne kadry, które oddają pełen swobody i spontaniczności klimat lata i wakacji. Marcin Tyszka, autor zdjęć, pokazuje Julię Wieniawę emanującą niezwykle naturalną, kobiecą aurą. Wdzięk stylizacji ambasadorki marki podkreślono idealnie dopasowaną biżuterią z diamentami, ze złota oraz srebra. Apart stawia tego lata na delikatne dodatki z najmodniejszymi motywami. Wśród lansowanych motywów są m.in.: węże w postaci kolczyków i pierścionka, zwielokrotnione sylwetki ażurowych motyli, minimalistyczne złote lub kolorowe kuleczki, kwiaty i egzotyczne rośliny oraz gwiazdki. Styliści marki proponują także wielobarwne kompozycje cyrkonii lub diamenty łączone z ponadczasową czernią czarnych agatów.

Wakacyjne trendy w biżuterii. Kampania Apart na lato 2021 z udziałem Julii Wieniawy

Apart mat. prasowe

Julia Wieniawa pokazuje jakie stylizacje i biżuteria będą najbardziej trendy w nadchodzącym sezonie - na plaży, wieczornym koktajlu lub podczas romantycznego spaceru brzegiem morza. Tego lata nosimy kilka subtelnych naszyjników oraz bransoletek jednocześnie, tworząc autorskie kompozycje. Dla fashionistek, które śledzą z uwagą modowe trendy, obowiązkowym akcentem będzie biżuteria z motywem splotu łańcucha - w ofercie Apart są dostępne zarówno ozdobione nim naszyjniki, bransoletki i kolczyki, a nawet pierścionki. Kobiety poszukujące ponadczasowych wzorów mogą wybrać jedne z wielu klasycznych złotych lub srebrnych kolczyków kół o dowolnej średnicy - doskonałe do wakacyjnego turbana lub apaszki na głowie. Obowiązkowym dodatkiem do wakacyjnego looku są także bransoletki na nogę z różnymi dekoracyjnymi detalami. Latem wciąż trendy będą wciąż motywy astralne - gwiazdki i księżyce - ulubione wzory Julii Wieniawy.

Prezentowana w kampanii biżuteria pochodzi z takich kolekcji Apart, jak: Magic Moments, Secret Garden, La Donna czy Simple.