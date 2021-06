W walentynki Klaudia Halejcio pochwaliła się, że wraz z partnerem zostaną rodzicami. Od tamtej pory aktorka skrupulatnie relacjonowała przebieg ciąży i przygotowania do porodu. Po tym, jak dziecko przyszło na świat, nie zamierza odpuszczać sobie pokazywania obserwatorom swojej nowej rzeczywistości. Aktorka zdobyła się nawet na opublikowanie intymnej fotografii.

REKLAMA

Klaudia Halejcio sprzedaje swoje mieszkanie. Kwota robi wrażenie

Zobacz wideo

Klaudia Halejcio pozuje z córką na brzuchu. Pokazała bliznę po porodzie. "Moje ciało tyle wytrzymało"

Ze względu na trwającą pandemię kobiety muszą rodzić samotnie, co dla aktorki nie było łatwe. Na Instagramie wyznała, że był to dla niej bardzo trudny moment i bardzo żałowała, że w tak ważnej chwili nie było przy niej partnera. Na szczęście Klaudia i jej córka, Nel, już wróciły do domu, który został specjalnie przyozdobiony na ich przybycie.

ZOBACZ: Klaudia Halejcio wróciła do domu po porodzie. Czekało ją wzruszające przywitanie. "Moja pełnia szczęścia"

Choć od porodu Klaudii Halejcio nie minęło wiele czasu, aktorka zdecydowała się już na profesjonalną sesję zdjęciową z maluchem. Efektami pochwaliła się w mediach społecznościowych, gdzie zamieściła zdjęcie, na którym leży w bieliźnie, a na brzuchu trzyma córkę. Na fotografii widać też bliznę na brzuchu aktorki, która jest śladem po cesarskim cięciu.

Moje ciało tyle wytrzymało - napisała z dumą.

Pod zdjęciem pojawiło się sporo pozytywnych reakcji ze strony obserwatorek, w tym znanych koleżanek Klaudii.

Silna. Piękna. Inspirująca - napisała Patrycja Kazadi.

To najpiękniejsze zdjęcie, jakie w ostatnim czasie widziałam... Wyraża więcej niż tysiąc słów.

Najpiękniejsza blizna na świecie.

Dziecko pójdzie w świat, ale pamiątka pozostanie po nim na zawsze - czytamy.

Kiedy Klaudia Halejcio kilka dni po porodzie wyznała, że poród nie był łatwy, a ją wszystko boli, wiele osób doceniło, że w czasach, kiedy na Instagramie większość osób idealizuje swoje życie, aktorka pokazała, że i celebrytki również mają "normalne" życie. Nic dziwnego, że spodobała im się także najnowsza fotografia.

Klaudia Halejcio idzie na spacer z Nel. My patrzymy na wózek od znanego projektanta