Uczestnicy "One Night Squad" poprawiają urodę. Powiększanie ust, lipektomia policzkowa...

"One Night Squad"to nowy program TVN-u. Jego uczestnicy zostali wybrani spośród osób, które brały już udział w programach typu reality show. Są to osoby, które potrafią szokować publicznie i wiedzą, jak zaistnieć w mediach. W ich przypadku przypadku uroda oraz jej eksponowanie jest niezwykle ważne. Nie ukrywają, że korzystają z zabiegów medycyny estetycznej.

"One Night Squad". Co poprawili sobie uczestnicy?

Anastasiya Yandaltsava, bohaterka "Warsaw Shore" i wielu innych programów jak "Ex na plaży" i rosyjski "Dom 2", przyznaje się do mezoterapii i nici. Dzięki tym zabiegom poprawia się jędrność skóry, jej nawilżenie, napięcie i rozświetlenie, wygładza zmarszczki i zmniejsza pory. Anastasiya jest wizażystką i modelką, więc na urodzie zależy jej bardzo.

Beata Ata Postek, zwyciężczyni drugiej edycji "Hotelu Paradise", chętnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Wcześniej mogliśmy oglądać jej występy w programie "Klinika bez tajemnic", w którym poddała się operacji powiększenia biustu. Ata przyznaje się też do powiększania ust oraz regularnych zabiegów zapobiegających powstawaniu zmarszczek na czole. Miała także zabieg wycięcia poduszek Bichata, czyli usunięcia poduszek tłuszczowych z policzka, znane również lipektomią policzkową. Taki zabieg ma na celu uzyskanie bardziej konturowego wyglądu twarzy.

Ania Adamczyk to również uczestniczka drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Głośno było o jej operacji plastycznej nosa, na którą zdecydowała się przez krytyczne opinie widzów. Przyznaje, że powiększyła sobie usta.

Magda Wójcik, zwyciężczyni reaktywowanego po latach "Big Brothera" od kilku lat wypełnia systematycznie usta kwasem hialuronowym. Taki zabieg regeneruje usta i umożliwia modelowanie oraz nadanie im objętości oraz kształtu. Magda przyznaje, że wypełniane też miała zmarszczki uśmiechu.

Łukasz Karpiński, znany z udziału w "Hotelu Paradise" oraz z programu "Take Me Out - umów się ze mną" również korzysta z medycyny estetycznej. Przyznaje się do ujędrniania skóry okolic oczy zabiegiem z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej. Fibryna to inaczej osocze wzbogacone o niezwykle cenne komórki macierzyste, leukocyty i płytki krwi. Ponadto Łukasz dokonywał też korekty laserowej twarzy.

Damian Stifler Zduńczyk, najbardziej kontrowersyjny uczestnik "One Night Squad" używa botoksu. Toksyna botulinowa jest stosowana w usuwaniu tzw. kurzych łapek, czyli zmarszczek przy zewnętrznych kącikach oczu, zmarszczek między brwiami tzw. lwiej zmarszczki, poziomych linii na czole lub linii śmiechu między oczami. Stifler dodatkowo przyznaje się do upiększenia swojego uśmiechu. Damian poddał się zabiegowi bondingu, czyli odbudowy estetycznej zębów przy użyciu żywic kompozytowych.

Przypomnijmy, że show "One Night Squad" można oglądać w serwisie Player.pl oraz w każdy piątek na antenie TVN7.