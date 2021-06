Ulrika Jonsson ma 53 lata i z powodzeniem robi karierę prezenterki w brytyjskiej telewizji. Jonsson jest też szczęśliwą mamą czwórki dzieci. Nietypowe, jak na Wielką Brytanię, imię zawdzięcza swemu szwedzkiemu pochodzeniu. Ulrika odważnie podchodzi do życia i postanowiła wykorzystać to, co w mediach robi obecnie najwięcej szumu, aby zwrócić uwagę internautów na ważną społeczną akcję.

Ulrika Jonnson pozuje nago i wspomaga działanie fundacji

Kontrowersyjne zdjęcie Jonsson opatrzyła następującym podpisem:

Wyślij SMS, aby przekazać pięć funtów na pomoc mężczyznom w żałobie. Otwórz się i porozmawiaj o żalu. Rozmowa nigdy nie jest niemęska.

Aby przyciągnąć uwagę jak najszerszej publiczności, Ulrika zapozowała jedynie w kaloszach i kwiatkach we włosach. Kobieta dobrze wiedziała, że taka fotografia od razu zostanie dostrzeżona w social mediach. Minął dzień, a o akcji Jonnson pisze już cały świat! Wpis wywołał lawinę komentarzy - wiele osób podziwia odwagę dziennikarki i dziękuje jej za tak niezwykły przekaz.

Na czym polega akcja fundacji?

Kiedy wejdziemy na stronę organizacji, dowiadujemy się, że jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na to, że nie ma nic złego w tym, że mężczyźni okazują emocje. Dane statystyczne są przerażające. Około 47 proc. mężczyzn w ogóle nie dzieli się swoimi odczuciami z braku pewności siebie. Piętnujące stereotypy dotyczą nie tylko kobiet. Tłumienie uczuć jest bardzo bolesne i może powodować przykre konsekwencje - zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Akcja zapoczątkowana przez StrongMen nawołuje, aby pokazywać w sieci naturalne zdjęcia, a przed publikacją których powstrzymuje nas brak pewności siebie. W ten sposób mamy przeciwstawiać się przyjętym standardom.

