Kuba Wojewódzki słynie w show-biznesie ze swojego ciętego języka i niewybrednych komentarzy. W mediach głośno było na temat jego konfliktów z niektórymi gwiazdami, jak np. Michałem Wiśniewskim. Tym razem dziennikarz za swój cel obrał Alicję Bachledę-Curuś, drwiąc z jej kariery i nawiązując do związku Collinem Farrellem. Aktorka postanowiła zabrać głos.

REKLAMA

Zobacz wideo

Alicja Bachleda-Curuś odpowiedziała Kubie Wojewódzkiemu

Swoje zdanie na temat Alicji Bachledy-Curuś Kuba Wojewódzki wyraził na łamach "Polityki", do której tworzy felietony. Jego słowa nie pozostały bez echa i dotarły również do samej aktorki, obrażonej przez dziennikarza. Zdecydowała się ona odpowiedzieć na jego drwiny. Opublikowała znaczące wideo na swoim instagramowym profilu. Na samym początku filmu w kadrze pojawia się bojowa mina Bachledy-Curuś. Gwiazda poprawia rękawice bokserskie. Po chwili przybywa aktor, z którym za chwilę stoczy pojedynek. Pełna zacięcia Alicja odpiera ataki przeciwnika, wymieniając z nim uderzenia. Walka kończy się w momencie, gdy zostaje on przez nią powalony na ziemię.

Doda była zdradzana przez Emila? Znajomy pary ujawnia kulisy ich rozstania

Dla mojego ulubionego showmana, który powiela wymysły plotkarskich mediów (bazujące na jakiejś książce sprzed dekady, z którą nie mam nic wspólnego). Take that! – napisała.

Internauci w komentarzach pod postem wspierali ją swoimi słowami.

Tak trzymać, Alicjo.

Pani Alicjo, szacun!!! - pisali.

Jest moc - dodał Tomasz Oświeciński.

Nie brakło opinii, że ataki medialne na aktorkę pojawiają się z powodu zazdrości.

Każdy może robić, co chce, ale potrzeba talentu, ciężkiej pracy i poświęcenia, aby robić to, co ty, tak dobrze - czytamy.

Pojawiła się również sugestia pozwania Wojewódzkiego za to, co napisał o Bachledzie-Curuś.

Menedżer Kazika komentuje jego stan zdrowia. "Ludzie żyją w szaleństwie"