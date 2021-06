Po zakończeniu emisji programu "Hotel Paradise" uczestnicy zaczęli zdradzać, które pary przetrwały po powrocie do kraju. Jak już wiemy, zwycięzcy trzeciej edycji, czyli Basia i Krystian, postanowili się rozstać, natomiast Bibi i Simon oraz Marcin i Kara nadal są razem. Powstały też dwa nowe związki - Luiza i Maurycy oraz Basia i Krzysztof. Do tego grona dołączyli także Ola i Michał z "Hotelu Paradise". Uczestniczka zdradziła kilka szczegółów z ich życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Krystian z "Hotelu Paradise" podzieli się pieniędzmi z wygranej

"Hotel Paradise". Uczestnicy dowiedzieli się, że Ola zna Michała. Są w szoku

"Hotel Paradise". Jak wygląda relacja Oli i Michała?

Gdy Michał z "Hotelu Paradise" wszedł do programu, Ola już kilka godzin później zaczęła się z nim całować i przytulać, co mogło wskazywać na większą zażyłość niż koleżeństwo. Twierdzili, że znali się i bardzo się sobie podobali, ale dopiero podczas udziału w show mieli okazję się do siebie zbliżyć. Po opuszczeniu wyspy spędzali ze sobą dużo czasu i stworzyli związek. Ola przyznała, że traktuje tę relację bardzo poważnie.

Zobacz też: Bibi wymieniła wszystkie pary powstałe w "Hotelu Paradise". Jedna pod znakiem zapytania, inną możecie być zaskoczeni

Oczywiście, że myślę. Spędzamy ze sobą dużo czasu, jest super, chociaż czasem się kłócimy, ale to jak w każdej parze - stwierdziła na InstaStory.

Kolejne było pytanie o dzieci. Okazuje się, że i tutaj Ola ma poważne plany, jednak nie zdradziła więcej szczegółów.

Chcę mieć dzieci. dziewczynkę i chłopczyka, najlepiej trójkę. Ja jestem rodzinna, kocham dzieci. Zobaczymy, jak to się potoczy.

"Hotel Paradise". Nowy uczestnik sporo namiesza. Kim jest Michał?

Spodziewaliście się, że stworzą udany związek po programie?