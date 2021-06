"Love Island". Ania pokazała efekty wizyty u fryzjera. Eksperymentuje z kolorem

Ania z "Love Island" już po opuszczeniu wyspy zdecydowała się na zmianę koloru swoich włosów. Fani przyznali wówczas, że metamorfoza nie jest spektakularna, bo Ania naturalnie nosi blond, a nałożona farba tylko podbija kolor. Wydaje się więc, że obecnie jedynie stara się utrzymać otrzymany wcześniej odcień i nie planuje ogromnej metamorfozy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Ania wyjaśnia, dlaczego dwie uczestniczki zostały oddzielone od reszty

"Love Island". Angela na zdjęciu z filtrem i bez. "Niezłe oszustwo"

Ania z "Love Island" pokazała efekty wizyty u fryzjera

Uczestniczka trzeciej edycji "Love Island", Ania, już w kwietniu, kilka dni po zakończeniu programu, opublikowała na Instagramie nagranie i zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją metamorfozę. Nie była to jednak ogromna zmiana, a jedynie rezygnacja z naturalnego blondu na rzecz innego odcienia tego samego koloru.

Ania z 'Love Island' instagram.com@anna_burska

Wydaje się, że teraz Ania zdecydowała się go odświeżyć. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym siedzi na fotelu u fryzjera.

Ania z 'Love Island' instagram.com@anna_burska

Na kolejnym zdjęciu widać efekty - uczestniczka zdecydowała się prawdopodobnie na delikatne rozjaśnienie, nie farbując jednak włosów u nasady, bo tam są nieco ciemniejsze. Damien Koba zadbał też o to, by Ania wyszła z wizyty z pięknie wymodelowanymi pasmami, zakręconymi na końcach.

"Love Island". Caroline dostała od Matiego nietypowy prezent. "Wiedział, że lubię"

Warto wspomnieć, że do salonu wybrała się razem z Walerią z "Love Island", która z kolei zdjęła doczepione wcześniej pasma. Fryzjer zapowiedział jednak, że to nie koniec zmian, co oznacza, że wkrótce możemy się spodziewać kolejnych ujęć z wizyty w salonie. Jesteśmy ciekawi, co to będzie.

Zobacz też: "Love Island". Waleria i Piotrek nadal są razem? Te zdjęcia rozwieją wszelkie wątpliwości!