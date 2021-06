Brat Andrzeja Piasecznego popiera PiS. "Jest w rodzinie linia podziału"

Andrzej Piaseczny kilka tygodni temu dokonał głośnego coming outu. Nadal jednak nie poznaliśmy jego partnera, choć piosenkarz przyznał, że nie jest samotny, co tylko podsyciło plotki. O wokaliście zrobiło się głośno też w związku z zajściem na jego imprezie urodzinowej, kiedy został nagrany, jak skanduje obraźliwe hasła pod adresem partii rządzącej. Ostatnio jednak sensację wzbudził doniesienia dotyczące brata Andrzeja Piasecznego - Krzysztofa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Starsza pani musi fiknąć". Andrzej Piaseczny zabrał mamę do Afryki

Andrzej Piaseczny szczerze o związkach: Dopuszczam możliwość spania z inną osobą

Andrzej Piaseczny i jego brat Krzysztof nie dogadują się najlepiej

Andrzej Piaseczny nie mówi często o rodzinie. Bardzo chroni swoją prywatność. Fani poznali ukochaną mamę Andrzeja, kiedy ta została zaproszona do wzięcia udziału wraz z synem w show TVN "Starsza pani musi fiknąć". Piaseczny też pochwalił się na swoim Instagramie piękną siostrą Basią, która jakiś czas temu brała ślub. Za to o bracie Krzysztofie nigdy nic nie mówił. Wielu fanów wokalisty nie zdawało sobie sprawy, że w ogóle ma brata.

Jak donosi "Super Express" brat Piasecznego to znany działacz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz sędzia.

Okazuje się, że nie jest to postać anonimowa. Krzysztof Piaseczny jest prawnikiem, sędzią i harcmistrzem ZHR. Działał także w opozycji demokratycznej, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dla Piaska problemem mogą być poglądy polityczne brata - donosi "Super Express".

Wiadomo również że braci różnią mocno ich poglądy polityczne. Kilka miesięcy temu wyciekło za sprawą Nergala nagranie z urodzin Andrzeja Piasecznego, a później on sam wyznał, co myśli o obecnie rządzących oraz TVP. Z kolei jego brat jest mocno związany z organizacjami harcerskimi. Jest też działaczem abstynenckim i choć nie wiadomo wiele o jego poglądach politycznych, to sam Andrzej Piaseczny wspomniał w wywiadzie dla Onetu, że brat jest zwolennikiem PiS-u. Artysta przyznał też, że nie po drodze mu z bratem, a ich relacje rodzinne nie są najlepsze.

Jest w rodzinie linia podziału, ale myślę, że ona występuje w bardzo wielu miejscach. I to już nie jest śmieszne, że przekroczyliśmy granice przyzwoitości w obrzucaniu się obustronnie inwektywami - przyznał Andrzej Piaseczny.

Piaseczny o małżeństwie jednopłciowym. Planuje? "To tylko kwestia czasu"