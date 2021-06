Agnieszka Woźniak-Starak ostatnio sporo czasu spędza na Mazurach. Składa wizyty w stadninie w Gałkowie, należącej do Karoliny Ferenstein-Kraśko. Nie od dziś wiadomo, że jazda konna to jej pasja. Podczas wypadu zaprezentowała się w kilku stylizacjach - trzeba przyznać, że wyglądały naprawdę świetnie.

Agnieszka Woźniak-Starak jeździ konno w Gałkowie

W ostatni weekend odbyło się MES Gałkowo Perlage Master, czyli eliminacje do Polskiej Ligi Jeździeckiej. Na terenie mazurskiej stadniny pojawiło się wiele gwiazd, w tym m.in. Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka brała udział w wydarzeniach towarzyszących zawodom.

Jeszcze kilka dni wcześniej szkoliła się w ulubionej stadninie gwiazd, czyli właśnie tej należącej do rodziny Karoliny Ferenstein-Kraśko. Wrzuciła wówczas na Instagram kilka ujęć z jazdy konno - towarzyszył jej trener i znajomi. Założyła adekwatny strój: bryczesy, kask, oficerki i ciekawą koszulkę jeździecką z motywem konia.

To jednak nie wszystko. Niewiele później na jej koncie na Instagramie pojawiło się ujęcie w zupełnie innej stylizacji. Agnieszka miała na sobie stylowy, jasnoniebieski komplet, do którego dobrała oficerki, kapelusz z dużym rondem, a także oversizowy sweter w paski. Coś nam się wydaje, że strój miał jedynie wpisywać się w charakter zawodów jeździeckich, niż faktycznie służyć do pomykania w nim na koniu.

Trzeba przyznać, że dziennikarka wyglądała w nim bardzo stylowo!