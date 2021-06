Ryszard z "Sanatorium miłości" ma nową partnerkę - spotkali się dzięki programowi. O dziwo nie jest to żadna z pań, które miał okazję poznać w uzdrowisku. Kobieta napisała do niego list po obejrzeniu odcinków z jego udziałem. Umówili się na spotkanie, zakochali i już mają poważne plany na wspólną przyszłość.

Ryszard z "Sanatorium miłości" o partnerce

Ryszard z pierwszej edycji "Sanatorium miłości" ma nową partnerką, Hanię. Spotyka się z nią od wakacji i na razie układa im się świetnie. Poznali się dzięki programowi - to ona napisała do niego list. Okazuje się też, że jest między nimi spora różnica wieku - to aż 30 lat. Ryszard nie był pewny, czy im się uda. Umówił się więc na wizytę do szeptuchy, która pomogła mu się ukierunkować. Jako że wkrótce potem miał wybrać się na wakacje z ukochaną, stwierdził, że to właśnie tam ziści się przepowiednia.

Kto wie, czy z tej podróży nie wrócimy już we trójkę. Był pierwszy ślub w "Sanatorium", a jeśli wierzyć przepowiedniom słynnej szeptuchy, będą i chrzciny - powiedział Ryszard w rozmowie z Pomponikiem.

Uczestnik telewizyjnego show jest zdania, że może zapewnić rodzinie wszystko, co najlepsze.

Spotkałem cudowną kobietę. Ciepłą, opiekuńczą, uczciwą i bardzo mądrą. Stać mnie na to, by zapewnić jej i naszym dzieciom bezpieczną przyszłość - mówił Ryszard.

Mamy nadzieję, że marzenie Ryszarda zostanie spełnione. W końcu wiek to tylko liczba. Życzymy mu szczęścia!