Daniel Martyniuk pokazał córkę. Laura skończyła już dwa lata. Ależ wyrosła

Daniel Martyniuk jesienią 2020 roku rozwiódł się ze swoją żoną, Eweliną z Rusocic. Owocem ich związku jest córka Laura. Nie można powiedzieć, że para rozstała się w pokojowej atmosferze. Wszystkiemu towarzyszył bowiem skandal. W trakcie procesu wszyscy byli przekonani, że Ewelina nie będzie utrzymywała z byłym mężem i jego rodziną jakiegokolwiek kontaktu. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej.

Daniel Martyniuk pokazał córkę

Jak niedawno donosił "Super Express", dziadkowie małej Laury, Zenon Martyniuk i jego żona Danuta mogą swobodnie widywać wnuczkę, kiedy tylko zechcą. Danielowi przysługują widzenia ustalone przez sąd. Syn króla disco polo chętnie korzysta z możliwości odwiedzania córki.

Swoją ostatnią wizytę Daniel Martyniuk udokumentował postem, które opublikował na swoim profilu instagramowym. Zamieścił zdjęcie, na którym Laura ma na sobie piękną, czerwoną sukienkę z falbanami. Jej blond włosy zdobi kokarda w tym samym kolorze. Wygląda jak mała księżniczka wybierająca się na bal. Na zdjęciu widać również, że bawi się ze szczeniakami. Chociaż nie spogląda w stronę obiektywu, można dostrzec spory kawałek jej twarzy. Po minie Laury da się wywnioskować, że jest bardzo zainteresowana pieskami.

Fotografię opatrzył następującymi hashtagami:

#daughter #in #the #red #dresses #with #a #puppy

Ze względu na wiele kontrowersji wokół swojej osoby, Daniel Martyniuk wyłączył możliwość dodawania komentarzy do postów na swoim profilu. Jesteśmy jednak pewni, że to zdjęcie rozczuliłoby obserwatorów.

Co sądzicie? Do kogo podobna jest dziewczynka? Do mamy, taty, a może do sławnego dziadka?

