Krzysztof z "Hotelu Paradise" w nocy kierował się do ukochanej. Miał przez sobą do przebycia trasę długości prawie 800 kilometrów, bowiem Basia mieszka w Gdańsku, a on w Rzeszowie. W trakcie tak długiej podróży zdecydował się odpowiedzieć na kilka pytań zainteresowanych jego relacją internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof z "Hotelu Paradise" o początkach relacji z Basią

"Hotel Paradise". Krystian z trzeciej edycji poddał się zabiegom upiększającym

Krzysztof o relacji z Basią z "Hotelu Paradise"

Krzysztof z "Hotelu Paradise" w drodze do Basi odpowiadał na pytania fanów. Miał do pokonania blisko 800 kilometrów i najwyraźniej bardzo się nudził w tym czasie. Zaczął opowiadać o początkach ich relacji i rozpływać się na zaletami ukochanej.

Basia jest wspaniałą, inteligentną kobietą o wielkim, empatycznym sercu. Uważam, że nasze charaktery super się uzupełniają - tłumaczył.

Zobacz też: "Hotel Paradise". Basia i Krystian nie są parą po programie. Kto zerwał? "Uczucia są, ale ona mi nie dawała luzu"

Basia wcześniej była w związku z Krystianem, jednak gdy się rozstali, zdecydowała się spróbować z Krzysztofem. To musiało być wyjątkowo trudne, by wymagało odwagi, tym bardziej że cała trójka ma wspólnych znajomych, a od zakończenia relacji Basi i Krystiana minęło niewiele czasu. Kto pierwszy zdecydował się zaryzykować?

I to jest bardzo dobre pytanie. Ja pierwszy zainicjowałem uczucie - mówił Krzysztof w kontekście związku z Basią.

Okazuje się, że teraz parę czeka poważny test. Planują ze sobą zamieszkać.

Teraz jest czadersko, ale czeka nas teraz jeden z najważniejszych testów, jeśli chodzi o związki - wspólnie zamieszkanie.

"Hotel Paradise". Nathalia w głosowaniu zrobiła na złość Marcinowi?

Nie wiadomo dotychczas, gdzie wynajęli lokum. Czekamy na więcej informacji.