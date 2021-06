Paweł Pochwała to dziennikarz dobrze znany widzom TVP i słuchaczom Radiowej Jedynki. Przez wiele lat związany był z formatem "Kawa czy herbata". Nie tylko współtworzył program, lecz także pojawiał się w nim jako jeden z prowadzących. Można go było również usłyszeć w audycjach "Cztery pory roku" oraz "Lato z radiem". Od wielu lat realizuje się zarówno przed, jak i za telewizyjną kamerą.

Czym zajmuje się Paweł Pochwała?

Paweł Pochwała to dziennikarz o długim stażu współpracy z TVP. Zasłynął nie tylko jako jeden z gospodarzy "Kawy czy herbaty", lecz także jako autor wielu telewizyjnych programów. Wśród nich można wymienić chociażby "Kuchnię z Okrasą" czy "Kiosk przy Wspólnej". Jego ogromnym hobby jest żeglarstwo, które czynnie uprawia. Może się nawet pochwalić udziałem w regatach czy mistrzostwach Polski oraz Europy.

To moja pasja i styl życia. Uwielbiam wszystkie żeglarskie klimaty, nawet tego lasera, który robi ze mną, co chce… Cieszą mnie małe sukcesy sportowe (zwycięstwo w Pucharze Polski kategorii masters), wyjazdy na zagraniczne treningi (zgrupowania w Hiszpanii) oraz plany związane z nowym sezonem i startem w październikowych mistrzostwach Europy – mówił dziewięć lat temu w rozmowie z magazynwiatr.pl

Nie dziwi więc to, że zrealizował wiele reportaży poświęconych tej właśnie tematyce, jak chociażby "Pochwała żeglarstwa" czy "Dwa żywioły, dwie pasje". Zajmował się w nich zarówno prowadzeniem, jak i reżyserią. Z jego pasją związana jest również jedna z pełnionych przez niego funkcji. Paweł Pochwała od 2015 roku jest rzecznikiem prasowym olsztyńskiego klubu żeglarskiego. Nie przeszkadza mu to we współpracy z publicznym nadawcą. Na TVP3 cały czas można śledzić tworzony przez dziennikarza cykl "Ludzie z Mazowsza". Jest również jednym z prezenterów emitowanego na tym kanale programu "Warszawski dzień".

