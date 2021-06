W życiu Basi i Krzysztofa z "Hotelu Paradise" powoli przyszedł czas na zmiany. Odkąd para nie ukrywa łączącego ich uczucia, coraz śmielej dzieli się planami na przyszłość. O co konkretnie chodzi? M.in. o wspólne mieszanie i... założenie rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranne przemyślania Krzysztofa z "Hotelu Paradise". Tęskni za Basią

"Hotel Paradise". Rozanielony Krzysztof rozmyśla o Basi po przebudzeniu

Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" planują wspólną przyszłość

Ostatnio na koncie Basi z "Hotelu Paradise" pojawił się wpis nawiązujący do zmian w jej życiu. Napisała, że nie może się już doczekać tego, co nastąpi i mimo że przywiązuje się do miejsc i osób, to teraz nie ma obaw przed nieznanym.

Niemal w tym samym czasie Krzysztof z "Hotelu Paradise" udzielił wywiadu, w którym przedstawił plany pary na przyszłość. Pierwszy z nich to przeprowadzka. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdowałoby się nowe lokum zakochanych. Może Rzeszów, w którym mieszka Krzysztof? Albo Warszawa, bo tam zazwyczaj osiedlają się celebryci z programów telewizyjnych.

Myślimy z Basieńką o wspólnym zamieszkaniu. Uważam, że jest to najlepszy i najszybszy sposób, aby poznać siebie w 100 procentach. Jesteśmy dojrzali, wiemy czego oczekujemy od życia, zgadzamy się ze swoimi przekonaniami. Odległość, która nas dzieli jest ogromna, oboje potrzebujemy wsparcia, bliskości, dlatego też nie widzę tego inaczej i jaram się jak pochodnia. Póki co nie zdradzę wam od kiedy i w jakim mieście - przyznał uczestnik w rozmowie z Obcas.pl.

Krzysztof cele, które zaplanował sobie do zrealizowanie w najbliższym czasie, opisał krótko.

Najważniejszym moim celem na przyszłość jest uskrzydlać moją ukochaną Basię i dążyć do stworzenia rodziny - czytamy.

Zobacz też: "Hotel Paradise 3". Krystian szczerze komentuje związek Basi i Krzysztofa. "Nie mam żalu". Zdradził powód rozstania

"Hotel Paradise". Basia wyznała miłość Krzysztofowi. Fani reagują

Basia nigdy nie ukrywała, że zależy jej na rychłym założeniu rodziny. Krzysztof choć szukał, dotychczas nie miał szczęścia w miłości. A szkoda, bo jego cechy charakteru wskazują, że byłby oddanym partnerem i opiekuńczym ojcem. Ale czy takie połączenie to przepis na udany związek? Wkrótce się przekonamy.